Le Carnaval international ou l’événement coloré de l’année, du 17 au 20 mars, à Yasmine Hammamet

Le carnaval international Yasmine Hammamet s’apprête à illuminer la ville de ses mille éclats et vous emporter dans un tourbillon de couleurs et de joie !

Célébrons la joie de vivre au carnaval international Yasmine Hammamet, l’événement coloré de l’année qui vous enchantera du 17 au 20 mars 2023 🎭🎉💃🌈

Préparez-vous pour une édition sensationnelle, plus grandiose que jamais, avec la participation de 320 artistes venus de 8 pays et 330 artistes tunisiens pour vous offrir un spectacle inoubliable 🎉

Venez admirer les 2 parades qui auront lieu les 18 et 19 mars à partir de 16h de la Médina vers la Marina Yasmine Hammamet et assistez au grand défilé magique qui illuminera vos yeux et émerveillera vos sens 🤩🎉

Nous sommes impatients de vous accueillir, alors ne manquez pas cette occasion unique de vous amuser et de vivre des moments inoubliables. Rejoignez-nous pour un carnaval haut en couleurs et en émotions, et laissez la fête commencer ! 🎉🎊

Communiqué