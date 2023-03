Maskan Expo à Paris : Attijari bank propose des services sur mesure et 100% en ligne

Attijari bank, qui a participé pour la 4e fois au Salon tunisien de l’immobilier et du financement bancaire Maskan Expo, tenu du 10 au 12 mars 2023 à Montreuil, à Paris, a privilégié les canaux digitaux pour mieux communiquer avec ses clients parmi les Tunisiens résidant à l’étranger (TRE).

C’est ce qu’a confirmé à Kapitalis Mohamed Aziz Mohsen, responsable régional Attijari bank, ajoutant que l’établissement bancaire accompagne aussi ses clients parmi les TRE dans leurs projets immobiliers en Tunisie sans perdre du temps.

«Attijari bank propose aux TRE l’ouverture immédiate d’un compte bancaire 100% en ligne sans même se déplacer», a encore précisé M. Mohsen, ajoutant qu’Attijari bank a mobilisé lors du salon une équipe d’experts pour expliquer et orienter les visiteurs parmi les expatriés tunisiens en France.

«Attijari bank intervient notamment pour l’acquisition (ou la construction) d’un appartement ou d’une villa ou d’un terrain ou encore pour le réaménagement en proposant la solution adéquate et personnalisée pour le financement», a expliqué le banquier, ajoutant que les TRE peuvent bénéficier de ce package à la faveur d’un accord de principe passé sur place. Ensuite, tout s’effectue en ligne, et c’est là le point fort de la banque qui «se veut responsable et à l’écoute des besoins de ses clients», a-t-il conclu.

Z. A.