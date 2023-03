« On night in Tunisia » : Les artistes tunisiens se réunissent à l’Olympia de Paris

L’Olympia de Paris accueillera le 4 juin prochain un concert dédié à la Tunisie avec la participation de plusieurs artistes tunisiens comme Nabiha Karaouili, Yasmine Azaiez ou encore Sabry Mosbah.

« One night in Tunisia », grand rendez-vous musical qui réunira des artistes tunisiens de différents univers, aura lieu dans l’une des salles de spectacles les plus prestigieuses de la capitale française L’Olympia.

La soirée sera animée par l’acteur et humoriste Nidhal Saadi qui sera accompagné par Samira Magroun. Sous la direction artistique de Kais Melliti, plusieurs artistes seront au rendez-vous pour chanter la patrimoine musical tunisien comme Nabiha Karaouili, Yasmine Azaiez, Sabry Mosbah, Lobna Noomane, le groupe Erkez Hip Hop, Dali Chebil ou encore Fahmi Riahi.

F.B