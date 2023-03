Pizza and Pasta Show : La Cuisine italienne à l’honneur à la Cité des Sciences à Tunis

La Cité des Sciences à Tunis accueille aujourd’hui et demain (14 et 15 mars) l’événement culinaire « Pizza and Pasta show ». Des dégustations, des ateliers, des master-class et des cours de cuisine sont au programme de ces deux journées aux couleurs de l’Italie.

Les pâtes italiennes et la pizza napolitaine, tout le monde en raffole partout dans le monde, des plats populaires, gourmands et qui respirent le soleil méditerranéen. Derrière le succès de ces saveurs italiennes, il y a un savoir faire et des techniques de choix et de manipulation de la farine et du reste des ingrédients.

Les chefs Fares Brini et Tommaso d’Amoia seront sur place pour en mettre plein les yeux et les papilles aux visiteurs. Des master-class sur la pizza napolitaine, des cours techniques sur les pâtes et les farines, des ateliers pratiques, un show cooking et un buffet de dégustation font partie du programme qui s’adresse à tous les publics.

F.B