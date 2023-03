Trois films tunisiens primés au Festival du Film maghrébin d’Amsterdam

Trois films tunisiens se sont distingués à la dernière édition du Festival du Film Maghrébin d’Amsterdam aux Pays-Bas.

La 4e édition du Festival du Film maghrébin d’Amsterdam a eu lieu du 9 au 12 mars. Un événement cinématographique compétitif qui met en avant les dernières productions issus des pays du Maghreb.

Le cinéma tunisien était fortement présent cette année et a fini par décrocher trois prix. « The sons of the Lord » d’Imen Ben Hessine a remporté le premier prix dans la compétition des longs-métrages, « Mandat » de Samir Harbaoui a remporté le premier prix et « Fatum » de Mohamed Ali Nahdi a eu la mention spéciale du jury dans la compétition des courts-métrages.

F.B