Tunisie : Al-Joumhouri dénonce les conditions de détention de Issam Chebbi et réclame sa libération

Le parti Al-Joumhouri a dénoncé les conditions de détention de son secrétaire général Issam Chebbi Issam et son transfert vers une cellule pour prisonniers de droit commun, tout en affirmant craindre pour sa sécurité

Dans un communiqué publié, ce mardi 14 mars 2023, Al-Joumhouri indique que le transfert de Issam Chebbi, «arrêté dans le cadre de l’affaire connue sous le nom de complot contre la sûreté de l’État, vers une autre cellule traduit la politique de vengeance envers des opposants politiques» et tient de ce fait responsable le président de la république de tout mal pouvant toucher le SG du parti ou nuire à sa sécurité.

D’autre part, Al-Joumhouri estime que «Chebbi est et restera au dessus de tout soupçon», tout en indiquant que son dossier «est vide et dépourvu de toute preuve matérielle pouvant le faire condamner» et appelant de ce fait, toutes les voix libres à unir leurs efforts «pour lever cette injustice».

Pour Al-Jomhouri, l’affaire dite de complot contre la sûreté de l’État «est purement politique et a pour objectif de faire avorter l’initiative visant à former un front plus large contre la tyrannie» et a donc réclamé la libération de Issam Chebbi et de «tous les prisonniers politiques».

Y. N.