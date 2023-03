Tunisie : « Binomi », nouveau projet artistique d’Aziz Jebali

L’espace El Teatro accueillera à partir du 18 mars une série théâtrale filmée, signée Aziz Jebali.

Après sa première pièce de théâtre « Évasion », l’acteur et metteur en scène Aziz Jebali présentera une nouvelle série théâtrale loufoque où il incarne le personnage de Hamidou, un jeune issu d’une famille conservatrice qui vit dans un quartier populaire et qui se découvre une passion pour le mannequinat et l’univers de la mode ce qui est en désaccord total avec l’éducation reçue par ses parents.

Aziz Jebali fera appel à plusieurs invités tout au long des différents épisodes pour trouver le binôme idéal à son personnage Hamidou. La série théâtrale se poursuivra jusqu’au 26 mai à l’espace El Teatro.

F.B