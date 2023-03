Affaire Aïn Skhouna : Peine capitale contre 6 accusés ayant pris part aux affrontements entre deux clans en 2020

La chambre criminelle du tribunal de première instance de Gabès a prononcé, ce mercredi 15 mars 2023, des condamnations à la peine de mort contre 6 accusés dans l’affaire de Aïn Skhouna, ayant opposé en décembre 2020 deux clans de Béni Khedache (Médenine), et de Douz (Kébili), et ayant fait 3 morts et une cinquantaine de blessés.

C’est ce qu’a indiqué le porte-parole du tribunal de première instance de Gabès Mounir Aroum, dans une déclaration à l’agence Tap, en précisant que l’un des accusés concernés par la peine capitale, a été condamné par contumace.

La même source a ajouté qu’un 7e accusé a été condamné à perpétuité et que les autres ont écopé de peines allant d’un à huit ans de prison ferme, tandis qu’une seule personne a bénéficié d’un non-lieu dans cette affaire.

Rappelons que 12 et 13 décembre 2020, et que les deux clans (au moins 1.000 personnes selon la direction générale de la garde nationale) s’étaient bagarrés à coups de bâtons, de pierres ainsi qu’avec des fusils de chasse en raison d’une zone commune à Aïn Skhouna qu’ils se disputaient…

Y. N.