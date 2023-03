Pourquoi le président Kaïs Saïed s’en prend-il aux migrants subsahariens ?

En cas de problème, blâmez les migrants ou les minorités ethniques. Il s’agit d’une tactique éprouvée utilisée par les politiciens populistes ou les dirigeants autoritaires pour gagner des élections ou consolider une popularité décroissante.

Par Magdi Abdelhadi *

Ce type de populisme semble être l’explication la plus probable de l’emportement du président tunisien Kaïs Saïed en février dernier contre les migrants d’Afrique subsaharienne dans son pays.

M. Saïed a fait la surprenante remarque que ces personnes faisaient partie d’un complot visant à changer la composition démographique du pays d’Afrique du Nord, qui est majoritairement arabo-musulmane.

Comme l’histoire le démontre clairement, c’est une tactique dangereuse qui mène souvent à la violence. Et c’est précisément ce qui s’est passé en Tunisie.

Un climat d’insécurité

Suite à ces commentaires, les migrants noirs africains en ont subi de plein fouet les retombées. Certains avaient peur de quitter leur domicile par peur de violences aléatoires ou de violences verbales.

Un étudiant d’Afrique australe qui étudie en Tunisie depuis cinq ans a brossé un tableau déchirant de la façon dont les remarques de M. Saïed ont affecté les Africains noirs en Tunisie.

Elle a déclaré au podcast BBC Africa Daily que certains avaient leurs maisons incendiées tandis que d’autres étaient battus, et qu’elle ne se sentait plus en sécurité dans le pays.

Cela a conduit de nombreux Africains noirs à se rendre dans leurs ambassades pour organiser leur rapatriement.

Le gouvernement tunisien a défendu le président, arguant que son discours visait ceux qui étaient venus dans le pays sans autorisation et non ceux qui se trouvaient légalement dans le pays.

On estime à 20 000 le nombre de migrants subsahariens en Tunisie, qui compte 12 millions d’habitants.

Mais la chercheuse tunisienne sur les droits humains Kenza Ben Azouz a déclaré à la BBC : «Ce n’est pas une question de légalité ou d’illégalité. Il s’agit d’être noir dans ce pays».

Elle a ajouté que les Tunisiens noirs, qui représentent environ 10 à 15% de la population du pays, souffrent de discrimination en raison de la couleur de leur peau. C’est un problème relevé par une enquête de BBC News en arabe l’année dernière.

Le problème des Africains subsahariens qui se rendent en Afrique du Nord dans l’espoir de traverser la Méditerranée pour se rendre en Europe n’est pas nouveau. Il a longtemps été une pomme de discorde entre les États d’Afrique du Nord et l’Europe.

Le sauveur de la nation

Ce qui est nouveau cette fois, cependant, c’est le langage utilisé par M. Saïed pour aborder la question. Il semblait conçu pour attiser la peur et la ferveur nationaliste – pour rallier les masses autour d’une cause quelconque à un moment où les désagréments de M. Saïed n’ont cessé de s’accumuler.

Sur le plan économique, la Tunisie est en très mauvaise posture. Il ne s’est jamais remis des années de troubles politiques qui ont suivi le renversement du président Zine El-Abidine Ben Ali en 2011.

Le tourisme a été durement touché par les attentats terroristes et le ralentissement a été encore aggravé par la pandémie de covid puis la guerre en Ukraine.

Politiquement, les choses ne vont pas non plus dans le sens du président.

Depuis qu’il a limogé le cabinet et dissous le parlement à l’été 2021 et annoncé une feuille de route qui, selon lui, mettrait le pays sur la voie de la stabilité et de la prospérité, son plan a subi un revers meurtrier après l’autre.

Le comité qu’il a choisi pour rédiger une nouvelle constitution a retiré son soutien après avoir apporté des changements drastiques au projet qu’ils avaient soumis. Il a effectivement rassemblé tous les leviers du pouvoir entre les mains de la présidence et émasculé le législatif et le judiciaire.

Ensuite, la consultation publique en ligne sur le projet n’a attiré que quelques centaines de milliers de personnes sur un électorat de neuf millions. Le scrutin lui-même a été effectivement boycotté par environ 70% des électeurs.

Son plan n’a pas mieux réussi à l’étape suivante : les élections législatives tenues à la fin de l’année dernière. Le taux de participation a été un record de 11%, ce qui a incité M. Saïed à dire que le peuple ne voulait pas de parlement.

Avec ses fréquentes tirades contre les médias et la classe politique, les accusant de corruption et d’abus de pouvoir, le président s’est en effet présenté comme le sauveur de la nation – le seul homme épargné par la politique et la poursuite du pouvoir.

Une diversion pratique

C’est pourquoi laisser planer l’idée que la Tunisie est confrontée à une menace existentielle des migrants subsahariens semble être une distraction pratique. Mais le discours xénophobe n’est pas entièrement inventé par le président.

Prenez le petit parti politique qui soutient M. Saïed, le Parti nationaliste tunisien. Il a colporté des opinions xénophobes – étonnamment similaires à celles des partis d’extrême droite anti-immigrés en Europe, et fait campagne pour l’expulsion des migrants noirs.

Le parti prétend que les Africains subsahariens sont des colons qui finiront par déposséder les Tunisiens de leur terre, et il établit un parallèle avec Israël et les Palestiniens.

Jouer la carte nationaliste est devenu une tactique pratique en Afrique du Nord et au Moyen-Orient pour contrer l’influence omniprésente de l’islam politique, qui est fondamentalement une idéologie transnationale, et dont les partisans en Tunisie représentent toujours les plus grands importants politiques de M. Saïed.

Le nationalisme peut être bénin ou virer en territoire dangereux en temps de crise. M. Saïed a dénoncé à plusieurs reprises ses opposants politiques comme des «traîtres». Et cette polarisation n’est pas propre à la Tunisie.

Le génie nationaliste libéré de sa bouteille

M. Saïed semble s’être inspiré de la stratégie déployée par le gouvernement égyptien du président Abdelfattah Sissi pour saper l’emprise de l’idéologie islamiste sur la société et le discours politique. Il a cherché à réveiller un sentiment d’identité nationale unique comme antidote à l’idéologie transnationale de l’islamisme, où la foi passe avant le pays. Et comme la Tunisie, l’Égypte a également connu une montée de la rhétorique anti-noire exprimée par les ultranationalistes, qui voient la présence de migrants noirs africains en Égypte comme une menace.

Réagissant aux événements en Tunisie, un groupe ultranationaliste en Égypte, se faisant appeler Nationalist Revival, a exprimé son soutien à M. Saïed. Le groupe affirme que l’Égypte a été submergée par les immigrés soudanais et subsahariens, appelant les autorités à arrêter l’afflux et à les expulser.

Les mêmes personnes ont récemment fait campagne contre une représentation prévue en Égypte par l’humoriste américain Kevin Hart en raison du soutien de l’artiste à l’afro-centrisme – la croyance, entre autres, que l’Égypte ancienne était une civilisation noire.

Cela a bien sûr exaspéré de nombreux Égyptiens, dont la grande majorité, comme de nombreux Tunisiens, essaie de se différencier de l’Afrique subsaharienne.

La performance artistique a été considérée comme faisant partie d’un complot plus large visant à déposséder les Égyptiens de leur propre culture et terre, tout en invoquant également la situation palestinienne, d’une manière qui rappelle le Parti nationaliste tunisien.

Le spectacle a ensuite été annulé, mais les organisateurs n’ont donné aucune raison. Cela a été considéré comme une victoire pour les nationalistes égyptiens.

En réponse au tollé international, M. Saïed a tenu ces derniers jours des propos conciliants, soulignant que la Tunisie était un pays africain et qu’il avait des parents mariés à des Africains noirs. Et le gouvernement a annoncé certaines mesures pour rassurer la communauté noire africaine, comme la mise en place d’une hotline pour les plaintes et l’annulation des amendes pour ceux qui ont dépassé la durée de leur visa. Mais tout était un peu trop tard. Le mal à l’image du pays est fait.

Une fois que le génie nationaliste a été libéré de sa bouteille, il peut développer sa propre vie. Dans les moments extrêmes, les étrangers ou les minorités ethniques peuvent être les premières victimes.

* Analyste Afrique du nord.

Source : BBC.