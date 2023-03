Tunisie – Femena Fest : L’égalité des genres à travers l’art

Un nouveau festival d’art féministe aura lieu à partir du jeudi 16 mars dans différents espaces de Tunis. Expositions, musique, cinéma, théâtre et débats sont au programme.

La Fabrique Art Studio organise les 16, 17 et 18 mars la première édition de Femena Fest, une manifestation culturelle et artistique qui met en avant l’égalité des genres, la diversité, l’inclusion et la justice climatique.

Le festival est soutenu par l’Institut Français de Tunisie (IFT), le Club Tahar Haddadh et l’espace le 4e Art où auront lieu les différentes activités et rencontres.

Le programme démarre demain à l’IFT avec deux panels (« Alliances intergénérationnelles dans l’artivisme féministe » et « Le digital comme espace de mobilisation, de manifestation et de contestation »), une exposition collective à la galerie et une soirée musicale.

Une masterclasse, des panels, des débats autour du cinéma et du théâtre seront proposés durant la suite du festival.

Le programme complet

F.B