Tunisie Telecom distribue les prix du nouveau jeu TT Jawhara FM TV Quiz

Tunisie Telecom étend l’éventail de son partenariat et de ses produits. Le but des jeux est de consolider ses relations avec ses clients et d’en gagner des nouveaux au fil des jours.

Par Zohra Abid

C’est ce qu’a déclaré à Kapitalis, Ramzi Ayadi, représentant de la direction centrale des affaires commerciales et du marketing de Tunisie Telecom, en marge de la cérémonie de distribution des prix, tenue aujourd’hui, mercredi 15 mars 2023, au Sheraton de Tunis.

Des jeux intelligents

M. Ayadi a ajouté que le partenariat avec Chifco, entreprise spécialisée dans l’internet, et Jawhara FM TV est prometteuse. «Cette nouvelle expérience entamée le 4 juillet 2022 est de tout succès et la participation se compte par milliers. La cagnotte est, jusque-là, de 230 000 dinars pour plus de 220 gagnants. C’est vraiment un record! Ce jeu se poursuivra jusqu’au 1er avril prochain», a-t-il précisé, tout en insistant sur la nouvelle tendance pour la promotion des jeux est l’orientation vers le web et les émissions radiophoniques et télévisés pour toucher le plus grand nombre possible de clients.

Tout en poursuivant son partenariat avec la radio IFM à travers le jeu «El3eb yalla» lancé depuis 2021, Tunisie Telecom a entamé, en novembre 2022, un partenariat avec Attessia TV à travers le jeu «Quiz El7ar», émission hebdomadaire diffusé chaque jeudi à 21 heures.

Divertissement, plaisir et gain

Devant une salle pleine, Amine Miladi, l’animateur de l’émission sur Jawhara FM, n’a pas caché son bonheur. Pour lui, le succès est garanti et il y a une forte demande pour s’inscrire au jeu, du lundi au vendredi, de 16 heures à 17 heures, permettant de gagner tous les jours entre 1000 et 1500 dinars… C’est ce qu’a confirmé le patron de la radio régionale privée Ali Belhaj Youssef. Selon lui, le succès réside aussi dans la cohabitation heureuse entre 2 familles, Jawhara et Tunisie Telecom qui, ensemble, ont lancé avec Chifco un jeu alliant divertissement, plaisir et gain…

Parmi les gagnants, quelques uns étaient aujourd’hui absents, mais ils peuvent toujours récupérer leurs prix en se présentant au siège de Jawhara, a expliqué M. Miladi. Les autres font déjà la queue devant l’huissier notaire pour présenter avec leur pièce d’identité et récupérer leurs chèques (après déduction des impôts) ou les documents pour les séjours à Istanbul ou dans des hôtels tunisiens. Il y a aussi des cadeaux : trottinettes électriques, Smart TV, PC Portable, Playstation… De quoi vous donner envie de jouer!