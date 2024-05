Tunisie : Borhen Bssais et Mourad Zeghidi condamnés à un an ferme chacun

Les journalistes Borhen Bssais et Mourad Zeghidi ont été condamnés, ce mercredi 22 mai 2024, à deux peines de six mois de prison ferme chacun, dans le cadre de deux affaires intentées à leur encontre.

C’est ce qu’a annoncé Mohamed Zitouna, porte-parole du Tribunal de première instance de Tunis dans une déclaration à IFM, en indiquant que la Chambre correctionnelle a condamné les deux journalistes dans deux procès séparés.

Borhen Bssais et Mourad Zeghidi sont accusés de diffamation et de diffusion de fausses informations via les réseaux sociaux et via des déclarations, en vue de porter atteinte à autrui et à la sécurité, indique encore la même source.

Y. N.