L’écrivaine française Camille Laurens rencontre le public tunisien

L’écrivaine française Camille Laurens sera ce soir, vendredi 17 mars, à la Médiathèque de l’Institut Français de Tunisie (IFT) pour une rencontre avec ses lecteurs tunisiens.

Romancière, membre de l’Académie Goncourt, ses livres sont traduits dans une trentaine de langues, Camille Laurens sera parmi nous demain soir pour une rencontre inédite avec le public tunisien dans le cadre de la programmation littéraires de l’IFT.

L’événement débutera à 18h et sera l’occasion de découvrir de plus près l’autrice de « Dans ces bras là », « Fille » ou encore « Celle que vous croyez ». La rencontre sera modérée par l’universitaire et journaliste Ahlem Ghayaza. Une séance de dédicace est prévue à l’issue de l’événement et un stand de livres de l’autrice sera proposé par la librairie Clairefontaine.

F.B