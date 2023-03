Ministère du Commerce : Prix du kilo de sucre (bûchettes et en morceaux)

Le ministère du Commerce a fixé, vendredi 17 mars 2023, le prix de vente du kilo de sucre blanc en morceaux et en bûchettes, dans les différents circuits de distribution.

Cette décision entre en vigueur, dès ce vendredi et s’inscrit dans la volonté d’organiser les circuits de distribution de ce produit et de diversifier son offre, indique le ministère dans son communiqué, en appelant les différents intervenants à respecter les prix et les marges bénéficiaires fixés comme suit :

Prix de vente à la production

sucre en morceaux : 2650 millimes/kg;

sucre en bûchettes : 3050 millimes/kg.

Prix de vente en gros

sucre en morceaux : 2700 millimes/kg;

sucre en bûchettes : 3100 millimes/kg.

Prix de vente au public :