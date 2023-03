Moez Mrabet ordonne d’effacer une fresque urbaine : La communauté artistique et féministe indignée

Une fresque d’art urbain réalisée par Chouftouhonna et Fearless vient d’être effacée sur ordre du nouveau directeur du Théâtre national tunisien Moez Mrabet. « Cet acte porte la violente symbolique de l’effacement de nos luttes, de nos droits … », indique le communiqué de Chouftouhonna

Une belle fresque qui symbolise la lutte féministe et intersectionnelle réalisée il y a quelques années dans le cadre du festival d’art féministe Chouftouhonna vient d’être effacée de l’un des murs extérieurs de l’espace le 4e Art, quelques semaines après que l’homme de théâtre Moez Mrabet ait pris ses fonctions de nouveau directeur du Théâtre national tunisien.

Un incident qui a suscité l’indignation de la communauté artistique et de la société civile qui y ont vu une vraie atteinte à la liberté d’expression et l’art urbain en Tunisie. « Cet acte porte la violente symbolique de l’effacement de nos luttes, de nos droits, du chemin de visibilité que nous avons construit et des possibilités de constructions à venir.

Dans le climat politique actuel dont ne nous pouvons que constater une montée de l’autoritarisme et des atteintes aux droits, nous ne pouvons que nous alarmer des signaux qui laissent entendre que la porte s’ouvre à de nouvelles atteintes encore, et craindre une montée en gradation.», lit-on dans le communiqué du festival Shouftouhonna.

F.B