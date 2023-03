Théâtre municipal de Tunis : Le Carthage Symphony Orchestra célèbre le printemps en musique

Le Théâtre municipal de Tunis accueillera le samedi 18 mars un concert du Carthage Symphony Orchestra pour célébrer l’arrivée du printemps en musique.

Après le concert du nouvel an, les musiques de films et les 50 ans en chanson, le Carthage symphony Orchestra, sous la houlette du maestro Hafedh Makni, donne de nouveau rendez-vous à ses fidèles autour d’un concert placé sous le thème du beau temps.

Le Spring Concert sera l’occasion de revisiter des œuvres classiques, romantiques et contemporaines de Haydn, de Mozart, de Schubert, ou encore de Tchaikovsky, avec la participation des jeunes musiciens de l’Orchestre Symphonique Scolaire et Universitaire (OSSU) et de la pianiste Amira Knani qui interprétera le premier mouvement du 23ème concerto pour piano de Mozart.

F.B