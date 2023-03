Tunisie-Côte d’Ivoire : Rencontre entre Nabil Ammar et Kandia Kamissoko Camara

Le ministre des Affaires étrangères de la Migration et des Tunisiens à l’étranger Nabil Ammar a rencontré, ce vendredi 17 mars 2023, Kandia Kamissoko Camara, ministre d’État, ministre des Affaires étrangères, de l’Intégration Africaine et de la Diaspora Ivoirienne.

La rencontre a porté sur les relations fraternelles et historiques distinguées entre la Tunisie et la Côte d’Ivoire, et la volonté des deux pays de les renforcer davantage , tout en soulignant l’importance des procédures adoptées par la Tunisie au profit des migrants légaux et de la solidarité entre les pays africains, et l’engagement à faire prévaloir leurs intérêts face aux défis communs, en particulier dans le contexte international actuel.

Les deux responsable ont également exprimé leur volonté de rétablir la fréquence des visites de hauts fonctionnaires, maintenir la périodicité des mécanismes de coopération bilatérale et préparer au mieux les échéances à venir, de mettre en valeur la dynamique économique qui anime les relations entre les deux pays, et le rôle des acteurs économiques et des expatriés dans le renforcement des liens bilatéraux.

