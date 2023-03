Tunisie : Le ministre de l’Intérieur Taoufik Charfeddine annonce sa démission (Vidéo)

Le ministère de l’Intérieur Taoufik Charfeddine a annoncé sa démission dans une déclaration accordée aux médias, ce vendredi 17 mars 2023.

«Je remercie le président de la république pour sa confiance, je le remercie également pour sa compréhension…. Ce jour, j’ai une autre mission qui m’appelle», a-t-il notamment lancé en marge de sa participation à la cérémonie organisée à l’école de la Garde nationale à Bir Bouregba, en affirmant que le président a accepté sa démission hier : «Il y a beaucoup d’hommes, beaucoup de femmes, mais il n’y a qu’un seul père et j’ai une autre mission qui m’attend et pour laquelle personne ne peut me remplacer», a encore ajouté Charfeddine en évoquant, non sans émotions, sa défunte épouse, décédée le 15 juin 2022.

Pour conclure, il a de nouveau remercié le chef de l’Etat, mais aussi et surtout ses collègues au sein du département de l’Intérieur : «Je suis fier d’avoir fait partie du ministère de l’Intérieur, plus que des collègues, ils étaient mes sœurs et mes frères…»

Vidéo IFM

Y. N.