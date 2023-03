Sicca Jazz – Le Kef : Bill Laurance en concert avec le Carthage Symphony Orchestra

Le Festival Sicca Jazz prévoit une clôture en apothéose de la 8e édition ce dimanche 19 mars avec l’artiste britannique Bill Laurance qui sera accompagné par le Carthage Symphony Orchestra.

La 8e édition du Festival Sicca Jazz a démarré le 14 mars et sera clôturée ce dimanche 19 mars au Kef. Plusieurs artistes tunisiens et internationaux ont fait vibrer le public tout au long de cette semaine placée sous le signe de la découverte et des festivités.

Le programme sera clôturée ce dimanche en toute beauté avec l’orchestre symphonique de Carthage sous la houlette du maestro Hafedh Makni, avec comme invité de marque le musicien, compositeur et producteur britannique Bill Laurance.

F.B