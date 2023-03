Tunisie : consortiums féminins d’exportations vers l’Afrique subsaharienne  

Quatre consortiums d’exportation d’entreprises détenues/dirigées par des femmes viennent d’être légalement lancés sous la forme de groupements d’intérêt économique (GIE) pour la première fois en Tunisie.

La création de ces consortiums actifs dans les secteurs de l’artisanat et de la cosmétique, de l’agriculture et de l’agroalimentaire, des services et des technologies de l’information et de la communication (TIC), s’inscrit dans le cadre du projet «Promotion des activités d’exportation vers de nouveaux marchés en Afrique subsaharienne (Pema II).»

Composés de 52 femmes entrepreneures, ces groupements, dont chacun dispose désormais d’une marque sous la marque «Women Export» (WE), ont été présentés vendredi 17 mars 2023 à Tunis à l’écosystème exportateur et au grand public.

L’objectif est d’accroître leur visibilité afin d’accroître leur notoriété aux niveaux local et international et de renforcer leur positionnement en tant que consortiums d’exportation composés d’entreprises dirigées par des femmes.

Après un processus d’un an au cours duquel les femmes entrepreneures se sont vu proposer un accompagnement lors d’une série d’ateliers, la phase de constitution des consortiums s’est achevée avec la signature des statuts juridiques de quatre nouveaux groupements d’intérêt économique.

Les femmes entrepreneures, qui ont formé quatre consortiums différents selon leurs secteurs d’activité, travaillent actuellement sur leur plan d’action pour la période 2023/2024 afin d’exploiter le potentiel des marchés d’Afrique subsaharienne.

Le consortium des «Technologies de l’information et de la communication» (We Tic) est composé de 13 entreprises spécialisées dans les secteurs de la transformation digitale et des technologies de la data, de la formation et éducation et du marketing et communication digitale proposant des solutions orientées vers le web, le mobile, la réalité virtuelle, la réalité augmentée et les données.

L’objectif est d’aider We Tic à devenir le premier fournisseur de services TIC en Afrique en proposant une offre complète, unique et personnalisée à ses partenaires et en fournissant une large gamme de solutions informatiques répondant à leurs besoins.

Le consortium «Services» (We Value) est composé de 10 cabinets de conseil et de formation dirigés par des femmes. Il intervient dans les domaines du conseil, du coaching et de la formation au profit des entreprises et des organisations. Et

accompagne l’activité des entreprises à travers diverses expertises (missions ponctuelles ou de longue durée, accompagnement ou mise en œuvre déléguée, pour apporter de la valeur ajoutée), a précisé le patron du consortium Wafa Ben Abdallah.

Le consortium «Craft and Cosmetics» (We Create) est composé de 13 entreprises opérant dans les domaines de la cosmétique, de la maroquinerie et du textile, ainsi que de la décoration et du design, qui promeuvent la création de produits artisanaux issus de sources naturelles dans le respect de l’environnement.

Le consortium «Agri-Food Agriculture» (We Raise) est composé de 11 femmes entrepreneures opérant dans l’agriculture, qui ont décidé d’unir leurs savoir-faire pour proposer des produits locaux de haute qualité et à haute valeur nutritionnelle, a indiqué la responsable du consortium Dhouha Azri.

Fondateur d’une entreprise spécialisée dans la transformation et la conservation de fruits et légumes et le conditionnement d’huile d’olive, Azri a souligné que We Raise cherche à être «une référence en matière de développement durable et à rayonner à l’international avec la meilleure offre de produits sains et naturels issus du savoir-faire ancestral».

L’objectif est d’améliorer et de stabiliser le niveau de revenu des agricultrices, d’offrir une transformation alimentaire intégrée de la ferme au marché, d’améliorer la nutrition et de promouvoir une agriculture durable et de rechercher des synergies entre les membres pour un meilleur accès au marché.

Une stratégie de développement «féministe»

Le chef de la coopération allemande à l’ambassade d’Allemagne en Tunisie, Fritz Jung, a rappelé que les ministères allemands des Affaires étrangères et de la Coopération économique et du Développement avaient adopté début mars une stratégie de développement «féministe» qui guide désormais toutes les actions extérieures du pays. L’Afrique subsaharienne a le taux de femmes impliquées dans l’activité entrepreneuriale le plus élevé au monde, soit 26%. Pourtant, entre 70 et 80% des commerçants informels africains sont des femmes, a-t-il déploré.

Evoquant la situation en Tunisie, Jung a rappelé que le pays se classe au premier rang en Afrique du Nord en termes d’intégration des femmes, d’où la nécessité d’améliorer leurs perspectives, tout en soulignant que la Tunisie n’exporte actuellement qu’une proportion minime (3%) de ses produits vers l’Afrique subsaharienne, en se concentrant sur un nombre limité de pays.

La diversification des partenaires commerciaux est cruciale pour que le pays puisse exploiter à l’avenir la dynamique économique des marchés d’Afrique subsaharienne, a-t-il soutenu.

Aujourd’hui, il y a un intérêt à se concentrer sur le commerce avec le continent africain où la Tunisie peut jouer un rôle plus important compte tenu de son économie développée et de sa proximité avec les marchés européens et arabes, a estimé le responsable allemand.

Mandaté par le ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ), Pema II est mis en œuvre par l’Agence allemande, en partenariat avec le ministère du Commerce et du Développement des exportations et le Centre de promotion des exportations (Cepex).

Le projet cible les PME tunisiennes, avec un accent particulier sur les entreprises dirigées par des femmes, qui sont sous-représentées et n’opèrent généralement pas dans le domaine de l’exportation.

Le projet offre une gamme de services et de mesures d’accompagnement aux entreprises en collaboration avec le Cepex. En mettant l’accent sur les partenariats commerciaux, tels que les consortiums, qui permettent aux entreprises de travailler ensemble pour explorer de nouveaux marchés, les approches numériques et les formats de mise en réseau, et la promotion du dialogue public-privé, le projet propose une série de mesures coordonnées.

Plus d’informations sur site web dédié.