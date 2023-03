La Tunisie négocie un accord commercial préférentiel avec l’Indonésie

Avant de conclure un nouvel accord commercial préférentiel, la Tunisie doit d’abord évaluer l’impact des accords déjà conclus avec d’autres pays, comme celui avec la Turquie en 2005, et qui constitue aujourd’hui un véritable boulet de fer au pied de l’économie nationale.

Ce commentaire nous est inspiré par les progrès des pourparlers avec l’Indonésie pour conclure un accord commercial préférentiel et ont été au centre de la rencontre entre la ministre du Commerce et du Développement des exportations, Kalthoum Ben Rejeb, et l’ambassadeur Zuhairi Al-Masrawy.

L’accord vise à renforcer le partenariat et à développer le commerce qui n’a pas dépassé la barre des 130 millions de dollars en 2021, a indiqué samedi 18 mars 2023 le ministère dans un communiqué.

Al-Masrawy a déclaré que son pays envisage une augmentation des importations en provenance de Tunisie, principalement de l’huile d’olive et des dattes, et a salué leur positionnement sur les marchés internationaux et leur qualité.

Jakarta, a-t-il ajouté, tient à assouplir davantage les procédures pour encourager les opérateurs tunisiens à exporter et à investir dans le pays compte tenu des relations de longue date entre les deux pays.

Une invitation a été lancée à l’Indonésie pour participer à la foire commerciale Halal Expo qui se tiendra du 31 mai au 4 juin à Tunis.

I. B. (d’après Tap).