Décès du Pr Bassem Louzir, chef de service à l’hôpital militaire de Tunis

La Tunisie vient de perdre aujourd’hui, lundi 20 mars 2023, l’une de ses sommités médicales : le Colonel Major Pr Bassem Louzir, professeur en médecine et chef de service de médecine interne à l’hôpital militaire de Tunis.

Issue d’une famille de médecins, le défunt est le frère du Pr Hachemi Louzir, professeur en immunologie et directeur général de l’Institut Pasteur de Tunis, et Pr. Bechir Louzir, professeur en pneumologie, auxquels nous présentons nos plus sincères condoléances, ainsi qu’à l’épouse du défunt Dr Rym Goucha, leur fils Youssef, et ses autres frères Ali et Mohamed, et tous les autres membres de sa famille.

Le cortège funèbre quittera la maison du défunt, au 12 avenue Taïeb Mehiri 2070 La Marsa à 16h30 et l’enterrement aura lieu au cimetière Sidi Abdellaziz à 17h00.