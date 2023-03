Migrants : Tunisie, la «nouvelle Libye» qui inquiète Meloni et l’Europe

En Tunisie, la crise politique et économique s’aggrave. Et cela pourrait entraîner de nouveaux flux depuis la côte nord-africaine. (Illustration: débarquement de migrants en Italie).

Par Dario Prestigiacomo

Grâce au financement de l’Union européenne (UE) et de l’Italie, les départs depuis ses côtes ont été pour la plupart bloqués. Mais désormais, le flux de migrants à partir de la Tunisie pourrait éclater, renforçant la pression migratoire en Méditerranée en direction de l’Europe. Ce n’est certainement pas seulement cet aspect qui inquiète Bruxelles, mais c’est certainement l’un des principaux facteurs qui ont finalement poussé Bruxelles à aborder le dossier tunisien et à l’inscrire à l’ordre du jour de la réunion des ministres des Affaires étrangères qui se tient aujourd’hui, lundi 20 mars 2023, dans la capitale européenne.

Le pays d’Afrique du Nord est depuis un certain temps dans une grave situation de crise économique et d’instabilité politique, et pour de nombreux analystes, il pourrait s’agir d’une «nouvelle Libye», et pas seulement en ce qui concerne les routes migratoires.

Le rêve trahi

Après la révolution du Jasmin, qui en 2011 a conduit à la chute du régime de Ben Ali, la Tunisie était considérée à Bruxelles comme le pays du soi-disant printemps arabe qui semblait sur la voie de la croissance démocratique. Après douze ans, le risque d’évoluer vers un nouveau régime autoritaire est de plus en plus concret. L’homme fort d’aujourd’hui, le président Kaïs Saïed, est faible sur le plan électoral : lors du récent référendum visant à confirmer la nouvelle Constitution – qui enlève des pouvoirs aux partis et limite l’espace pour la dissidence – seuls trois Tunisiens sur dix se sont présentés aux urnes, selon les chiffres fournis par le gouvernement. Mais le taux de participation réel serait moins de la moitié de celui déclaré, selon les oppositions, qui ont demandé à Saïed de démissionner.

La crise économique

Aux tensions politiques s’ajoutent bientôt les tensions sociales. En Tunisie, les produits de première nécessité tels que l’huile, le sucre, le lait et le beurre manquent depuis des mois. Les cargaisons de céréales et d’autres denrées alimentaires étaient souvent renvoyées en raison du manque de ressources. Le taux d’inflation est désormais à deux chiffres et le chômage des jeunes augmente de manière significative.

Pour résoudre ces difficultés économiques, le gouvernement tunisien négocie un prêt avec le Fonds monétaire international. Mais pour que le FMI débourse ses fonds, Saïed doit s’engager dans une série de réformes, ce sur quoi ni le président ni l’opposition n’ont jusqu’à présent donné de signes encourageants. Au contraire, suite à une récente dissolution des collectivités locales par Saïed, la ligne de crédit activée par la Banque mondiale a également été interrompue.

Le plan sang et larmes

L’Italie fait pression pour que Tunis accepte les conditions du FMI et obtienne le prêt. L’Union européenne devrait être sur la même ligne. A l’inverse, l’opposition se plaint que l’éventuel compromis entre Saïed et le FMI pourrait se transformer en un nouveau coup porté aux droits sociaux et des travailleurs. Le syndicat UGTT, qui avait initialement soutenu la montée en puissance de Saïed, a accusé les responsables gouvernementaux de revenir sur un accord visant à augmenter les salaires des travailleurs du secteur public précisément pour parvenir à un accord avec le FMI.

D’autres politiques d’austérité sur la table dans les négociations de prêt, a rapporté Al Jazeera, comprennent l’élimination des subventions alimentaires et énergétiques, la réduction des dépenses de santé publique, d’éducation et de protection sociale et la privatisation des principales entreprises publiques. Un plan de sang et de larmes qui a poussé la population à descendre dans la rue, assorti d’une répression autoritaire par Saïed.

Les migrants

Le pire, cependant, est venu sur le front des migrants. Le monde entier est un pays, et il arrive donc que même dans un pays africain, les migrants deviennent un bon bouc émissaire. Le 21 février, le président Saïed s’était lancé dans un discours xénophobe dans lequel il évoquait «des hordes de migrants irréguliers d’Afrique subsaharienne» arrivés en Tunisie, apportant «les violences, les crimes et les comportements inacceptables qui en ont résulté». Le chef de l’État a qualifié la situation de «contre nature», faisant partie d’un plan criminel visant à «changer la composition démographique» et à faire de la Tunisie «un autre État africain qui n’appartient plus au monde arabe et islamique», étant donné que ces migrants sont souvent de la religion chrétienne.

Ces propos qui ont déclenché une vague de violence contre les migrants subsahariens et poussé plusieurs pays d’Afrique de l’Ouest à organiser des vols de rapatriement pour leurs citoyens effrayés. Bon nombre des quelque 21 000 migrants d’Afrique subsaharienne vivant en Tunisie se sont retrouvés sans travail et sans abri.

Fonds de l’UE

Dans tout cela, la Tunisie a bénéficié pendant des années (et continue de bénéficier) de financements généreux pour la gestion des flux : en effet, elle reçoit des dizaines de millions d’euros de l’Union européenne et de l’Italie pour des programmes de coopération sur la migration. Le dernier protocole d’accord entre Rome et Tunis prévoit une dotation de 200 millions d’euros pour la période 2021-2023, dont 11 millions pour la coopération en matière migratoire.

En effet, ces aides se traduisent par un financement des opérations des garde-côtes tunisiens. L’accord de coopération a deux visages : d’une part, il a réduit au minimum les départs des côtes tunisiennes en bateaux, même s’il y a eu des drames (récemment, certaines ONG ont accusé les garde-côtes tunisiens d’éperonner des bateaux de migrants).

D’autre part, l’activisme maritime n’a pas correspondu aux contrôles le long des frontières terrestres : ainsi, les flux se sont déplacés de la Tunisie vers le Liban, et de là vers l’Europe. Sans surprise, en 2022, la part des demandeurs d’asile qui se sont déclarés Tunisiens à leur arrivée en Italie était la plus élevée de l’histoire récente.

En Europe, il y a un record de débarquements, la Tunisie et la Libye, les nœuds pour Meloni.

Toujours sous la pression italienne, l’UE avait promis de définir un nouveau plan de financement pour la Tunisie, et le pays a également été inclus dans d’importants projets sur le front de l’énergie et du numérique. Mais ces plans pourraient être gelés si Saïed continue de suivre une voie autoritaire.

Traduit de l’italien.

Source : Europa Today.