Prostitution dans un centre de massage à Nabeul : Quatre personnes arrêtées

La police judiciaire de Nabeul a annoncé la fermeture d’un centre de massage situé dans la région, utilisé pour la prostitution. La propriétaire dudit centre, faisant l’objet d’un mandat de recherche dans une affaire similaire, deux femmes et un client ont également été arrêtés.

L’enquête a été ouverte suite à la publication par le centre, sur les réseaux sociaux, d’annonces avec des photos suggestives et les investigations ont révélé que les employées offrent des services sexuels contre de l’argent.

En coordination avec le parquet, une descente a été effectuée par la police judiciaire de Nabeul dans ledit centre, où les agents ont arrêté la propriétaire, qui s’est avérée en fuite et recherchée par la PJ d’El-Gorjani (Tunis) dans une même affaire, ainsi que deux autres femmes et un client.

Les deux femmes ont avoué les faits et ont affirmé que la propriétaire les emploie comme prostituées et le parquet a ordonné la mise en détention de tous les concernés, la fermeture du centre et la poursuite de l’enquête.

Y. N.