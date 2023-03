Tunisie : décès du journaliste télévisé Bilel Miled

C’est avec tristesse que nous avons appris, ce lundi 20 mars 2023, le décès de Bilel Miled, jeune journaliste qui a travaillé pour les chaînes El-Hiwar Ettounsi et Attessia.

Le défunt est le frère de notre collègue Jihen Miled, journaliste à Mosaïque FM, et le beau-frère du journaliste et animateur Naoufel Ouertani, dont il a longtemps contribué à la préparation de l’émission hebdomadaire «Dima Labess», auxquels nous présentons nos sincères condoléances en cette douloureuse circonstance, ainsi qu’à la famille et aux proches du défunt, ravi à la fleur de l’âge.

Que Dieu, le Tout Puissant lui accorde son infinie miséricorde et l’accueille dans son éternel paradis.