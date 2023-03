Tunisie : le déficit commercial se stabilise en février  

Talon d’Achille de l’économie tunisienne et principal cause du déséquilibre de ses finances publiques, le déficit de la balance commerciale de la Tunisie est resté quasiment stable en février 2023, atteignant 1.526,5 millions de dinars (MD) contre 1.539,8 MD le mois dernier.

Selon les données publiées par l’Institut national de la statistique (INS), publiées mardi 21 mars 2023, le taux de couverture a perdu un point en février, s’établissant à 76,2%, par rapport à janvier 2023.

Les exportations ont chuté de 6,3% (après une hausse de 2,7% en janvier) à 2.286,1 MD, les exportations du secteur de l’énergie chutant fortement de 74,6%.

De même, les exportations des industries mécaniques et électriques ont diminué de 3,7 % et celles du secteur du textile, de l’habillement et du cuir de 2,5 %.

Cependant, les industries agricoles et agroalimentaires ont augmenté de 3,8% en raison de l’augmentation des exportations d’huile d’olive. De même, le secteur minier a augmenté de 12,8% et les autres industries manufacturières ont augmenté de 2,7%.

Les importations ont chuté pour le deuxième mois consécutif en février 2023, reculant de 5,1% à 6.411,4 MD, au niveau le plus bas depuis mars 2022. Cette baisse a touché tous les groupes de produits à l’exception de l’énergie qui a enregistré une hausse de 12,8%. En conséquence, les importations, hors produits énergétiques, ont diminué de 8,3%.

Les importations de produits alimentaires ont enregistré une baisse importante de 37,8%, principalement en raison de la baisse des achats de céréales.

Par ailleurs, les acquisitions de biens d’équipement ont connu une baisse de 13%, les biens de consommation ont diminué de 2% et les matières premières sont restées quasiment stables avec une baisse de 0,1%.

En termes d’échanges par pays, les exportations vers les pays de l’Union européenne ont baissé de 6,9​​%, dont vers l’Allemagne de 10% et la France de 1,7%. Cependant, les exportations vers l’Italie ont augmenté de 3,3% et l’Espagne de 12,2%.

Les pays du Maghreb ont enregistré une baisse de 7,8% de leurs exportations, de même que la Turquie avec 52,9% et la Chine avec 16%.

Quant aux importations, il y a eu une baisse générale de 6,7% avec les pays de l’UE, en particulier avec l’Italie de 2,4%, l’Espagne de 7,2%, la Suède de 22,4% et la Grèce de 75,4%. En revanche, les importations en provenance de France ont augmenté de 5,1% et d’Allemagne de 3,8%.

Les importations en provenance des pays de l’Union du Maghreb Arabe (UMA) ont enregistré une hausse significative de 67,5%, principalement avec l’Algérie qui s’est envolée de 180,3%.

D’après Tap.