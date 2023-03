La Tunisie a enregistré 3 264 nouveaux cas de tuberculose en 2022

Comme toute la communauté internationale, la Tunisie observera demain, jeudi le 24 mars 2023, la journée mondiale de la tuberculose sous le slogan : «La détection précoce assure la guérison et limite l’infection».

Le taux d’incidence de cette épidémie en Tunisie s’élève à 27,7 pour 100 000 habitants, lit-on dans une note d’information publiée par la direction des soins de santé primaires du ministère de la Santé, qui cherche à sensibiliser le peuple tunisien sur l’importance de la prévention et du dépistage précoce dans le traitement de la tuberculose.

La Tunisie a enregistré 3 264 nouveaux cas en 2022, avec un taux d’incidence estimé à 27,7 pour 100 000 habitants. Ces nouveaux cas comprennent 1 237 cas de tuberculose pulmonaire (TB) et 2 027 cas de tuberculose extra-pulmonaire (EPTB), dont 1 418 sont des streptocoques et 11 sont de nouveaux cas de TB ultra-résistante (XDR TB).

Par ailleurs, 16 nouveaux cas de tuberculose multi-résistante (TB-MDR) ont été traités sur 18 cas en 2022, alors qu’aucun cas de méningite tuberculeuse (TBM) n’a été enregistré chez les enfants de moins de cinq ans.

La tuberculose streptococcique est toujours la principale cause de décès due à la résistance aux antimicrobiens (RAM), et son infection est principalement causée par la consommation croissante de lait non-stérilisé et de sous-produits, car 70% des infections à la tuberculose streptococcique sont dues à la bactérie de la tuberculose bovine associée à la consommation de lait et de sous-produits non-stérilisés et de viande rouge insuffisamment cuite, lit-on dans la même note, qui ajoute que le ministère de la Santé travaille à l’élaboration d’une stratégie pour le programme national de lutte contre la tuberculose 2023/2026, qui comprend la détection précoce des cas présentant des signes de tuberculose et de tuberculose streptococcique et l’amélioration de la qualité des soins aux malades.

D’après Tap.