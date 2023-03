L’UE disposée à intensifier sa coopération avec la Tunisie dans le secteur de l’énergie

L’Union européenne (UE) et la Tunisie partagent un partenariat «gagnant-gagnant» et l’UE est disposée à intensifier la coopération dans le domaine de l’hydrogène vert, a déclaré le directeur général des négociations de voisinage et d’élargissement (NEAR) Gert-Jan Koopman.

La main-d’œuvre spécialisée, notamment les ingénieurs et les cadres, doit être formée et soutenue dans les différentes spécialités du département de l’Industrie, a-t-il ajouté lors d’une rencontre tenue avec la ministre de l’Industrie, des Mines et de l’Énergie Neila Gongi.

La réunion, à laquelle a également participé l’ambassadeur de l’UE en Tunisie, Marcus Cornaro, a offert l’occasion d’évoquer les opportunités de coopération et de partenariat avec l’UE, notamment dans les secteurs du transport d’électricité, de l’énergie et des énergies renouvelables, et l’état d’avancement des projet d’interconnexion électrique entre la Tunisie et l’Italie.

Gongi a pour sa part souligné la solidité des relations tuniso-européennes et la disponibilité des capacités et de l’expertise de la main-d’œuvre spécialisée et des infrastructures technologiques et énergétiques nécessaires à la réalisation des grands projets en Tunisie, notamment dans le domaine du transport d’énergie électrique et des énergies renouvelables.

La ministre a passé en revue, à cette occasion, le programme national de développement des énergies renouvelables, qui vise à produire 35% d’électricité à partir des énergies renouvelables d’ici 2030, indiquant que le ministère avait lancé un appel d’offres pour produire 1.700 mégawatts d’électricité à partir de l’énergie solaire photovoltaïque dans le cadre de concessions.

D’après Tap.