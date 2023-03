Tunisie : Programme culturel d’El Teatro durant le Ramadan

Plusieurs pièces de théâtre sont programmées durant le mois de ramadan à l’espace El Teatro.

Les représentations théâtrales se poursuivent durant le mois de Ramadan à l’espace El Teatro au Mechtel. Six pièces parmi les dernières productions théâtrales tunisiennes seront proposées du 27 mars au 15 avril.

Le programme démarrera avec le nouveau projet de Aziz Jebali « Binom » (27 mars et 12 avril). Le public aura également rendez-vous avec « Nghani alik » de Naoufel Azara (30 et 31 mars), « Le quatrième pouvoir » d’Abdelkader Ben Saïd, avec Khaled Houissa sur les planches (1er avril), « Ad libitum » de Taoufik Jebali, « Tribu » de Sabrine Ghannoudi (13 avril), et la clôture aura lieu avec « La dernière » de Wafa Taboubi (14 et 15 avril).

F.B