Programmation culturelle du mois de Ramadan à l’Institut Français de Tunisie

Les soirées ramadanesques à l’Institut Français de Tunisie (IFT) sont de retour. De la musique, des rencontres et des ateliers sont au programme de Layali Ramadan qui sera entièrement gratuit.

Comme chaque année, l’IFT met en place une programmation culturelle et artistique placée sous le signe de la festivité et de la convivialité pour accompagner les soirées ramadanesques.

Le programme a démarré hier soir avec un concert du slameur canadien Yao. Le prochain rendez-vous est prévu pour le 30 mars avec une autre soirée musicale avec Ghassen Gherissi. Plusieurs autres concerts sont prévus tout au long du mois de Ramadan notamment avec un hommage à Henri Tibi signé Slim Ben Ammar.

Le programme comprend également une Soirée Bibliothèque Humaine, en partenariat avec l’association InnoPeace, des lectures et une discussion autour de La Trilogie de Carthage de Sami Mokaddem, une soirée contes « Raconte-moi mes libertés », en partenariat avec l’Association de Défense des Libertés Individuelles (ADLI), une soirée autour du graphique et de la bande-dessinée avec Manel Ben Ali, ainsi qu’une conférence-performance de l’artiste et auteur Matthieu Duperrex.

F.B