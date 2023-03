Hichem Snoussi de la Haica s’exprime sur la polémique autour du feuilleton « Fallujah »

Hichem Snoussi, membre de la Haute autorité indépendante de la Communication audiovisuelle (Haica), s’est exprimé sur la polémique autour du feuilleton Fallujah. Il faut selon lui laisser les artistes s’exprimer avant de juger leur travail.

Depuis la diffusion de son premier épisode avant-hier, jeudi 23 mars, sur la chaine Al Hiwar, le nouveau feuilleton ramadanesque « Fallujah » bat les records d’audience mais suscite aussi une grosse polémique autour de son contenu jugé dangereux pour les adolescents et jeunes lycéens.

Certains dont beaucoup de parents appellent même à censurer la série dont les protagonistes sont des jeunes lycéens tombés dans le piège de la délinquance et de la drogue, et qui mènent la vie dure à leurs parents et à leurs enseignants.

Pour la Haica, il n’est encore tôt de juger cette œuvre de fiction qui vient à peine de commencer, et il ne faut surtout pas prendre la censure à la légère, indique Hichem Snoussi.

