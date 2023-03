Hôpital militaire : Le ministre de la Défense au chevet du soldat blessé dans l’explosion d’une mine

Le ministre de la Défense nationale Imed Memmich s’est rendu à l’hôpital militaire de Tunis afin de s’enquérir de l’état de santé du soldat blessé mercredi dernier dans l’explosion d’une mine sur les hauteurs du Centre-ouest de la Tunisie.

A l’occasion de cette visite, Imed Memmich a salué la prise en charge et l’encadrement du soldat blessé assuré par l’ensemble du staff médical de l’hôpital militaire de Tunis.

Rappelons que le soldat effectuait des ratissages sur les hauteurs du Centre-ouest lorsqu’une mine a explosé, le blessant au bras et à la jambe. Transporté à l’hôpital via un hélicoptère, le blessé s’en est sorti et son état est stable.

Les unités sécuritaires et de l’armée effectuent souvent des ratissages sur les hauteurs, sachant que depuis juillet 2013, les terroristes retranchés dans les montagne plantent des mines artisanales, qui ont causé de nombreux décès et blessés dans les rangs de l’armée et de la garde nationale, mais aussi de civils.

Y. N.