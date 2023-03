‘‘Jbal Lahmar’’ : une série sombre et percutante qui questionne la société

Incroyablement éloquent, sombre et tragique, il est difficile de trouver les mots pour décrire le nouveau feuilleton ‘‘Jbal Lahmar’’ (La montagne rouge), diffusé depuis le début de ramadan sur la chaîne publique Wataniya 1.

Par Kaissar Sassi *

Cette nouvelle série nous laisse sidérés et la respiration coupée en exposant les détails poignants de la vie quotidienne de personnes marginalisées dans notre société.

Le réalisateur Rabii Takkali a su trouver un nouvel angle pour nous montrer une réalité déchirante et nous éclairer sur les problèmes de la société contemporaine.

Les dialogues ciselés, les scènes magnifiques et les performances des acteurs sont tous remarquables. Tout est si bien orchestré, qu’on est vite immergé dans cet univers si réaliste.

Une mordante critique sociale

L’un des points forts de cette série est sans aucun doute la manière dont le réalisateur a réussi à concrétiser la beauté artistique dans la réalité. Nous sommes rapidement hypnotisés par l’ensemble des éléments, laissant les émotions et les sentiments prendre le dessus.

‘‘Jbal Lahmar’’ est un feuilleton d’une profondeur artistique incroyable, qui suscite la réflexion.

Depuis bien longtemps, il n’y avait pas eu une série de ce niveau avec une telle dimension politique, à part ‘‘Harga’’ de Lassaad Oueslati. C’est une critique mordante de la société actuelle et de ses problèmes les plus profonds, en particulier les inégalités sociales, la discrimination de genre et la marginalisation.

L’équipe de production a réussi à concrétiser avec brio les histoires personnelles et les expériences difficiles de personnes marginalisées, en mettant en évidence les défis auxquels elles sont confrontées au quotidien.

Cette série explore les luttes que les gens traversent pour trouver leur place dans une société qui les marginalise, les opprime et les étouffe.

En somme, ‘‘La montagne rouge’’ est une œuvre grandiose et percutante qui nous pousse à réfléchir sur les enjeux les plus pressants de notre société. Les thèmes universels et les personnages attachants nous touchent en plein cœur, nous laissant émus et transformés. C’est un véritable bijou artistique qui marquera l’histoire de la télévision.

Stimuler le débat public

Cependant, certains critiques soulèvent déjà une question sur la série ‘‘Jbal Lahmar’’ : est-ce que sa portée artistique et sociale est suffisante pour provoquer un réel changement dans la société?

Certes, la série est une œuvre d’art remarquable qui suscite la réflexion sur les inégalités sociales, la discrimination de genre et la marginalisation, mais est-ce que cela suffit pour inciter les gens à agir pour un changement réel?

Nous espérons que les éléments politiques et sociaux de la série ne seront pas présentés de manière trop passive, sans offrir de solutions concrètes ou d’actions à entreprendre pour faire avancer les choses. Malgré cela, il est incontestable que la série a réussi à captiver les téléspectateurs et à stimuler le débat public sur ces questions importantes, ce qui est déjà une réussite en soi.

* Anesthésiste-réanimateur.