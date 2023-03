Front du salut national : «Sit-in ouvert pour réclamer la libération des prisonniers politiques»

Les dirigeants du Front du salut national (FSN) initié et dirigé par Ahmed Nejib Chebbi et soutenu par des partis de l’opposition à l’instar du parti islamiste Enanhdha, entament dès ce jour, un sit-in ouvert afin de réclamer la libération des «détenus politiques».

C’est ce qu’a annoncé Ahmed Nejib Chebbi au cours d’une conférence de presse organisée ce lundi 27 mars 2023, en précisant que le sit-in sera observé au siège du FSN et vise à «réclamer la libération des détenus politiques, ainsi que pour exiger une déclaration officielle et publique d’un porte-parole du Tribunal afin de présenter les raisons pour lesquelles les détenus ont été arrêtés en présentant des preuves matérielles ayant conduit à leurs poursuites dans le cadre d’une affaire de complot contre la sûreté de l’État».

Pour Ahmed Nejib Chebbi, les concernés, placés en détention à la prison de la Mornaguia depuis plus d’un mois, sont des «personnalités connues pour leur intégrité, leur bravoure, leur courage et leur indépendance», a-t-il lancé, en affirmant que leur mise en détention est illégale «parce que les dossiers sont vides», dit-il, et a de ce fait appelé à reconnaître ces derniers comme «prisonniers politiques, emprisonnés pour leurs idées, opinions et activités politiques».

De son côté, Abdellatif Mekki a rappelé que dans les prisons il y a toujours eu des pavillons consacrés aux opposants politiques et demande de ce fait de placer les concernés dans cette affaire dans des pavillons spécifiques. Il a également estimé que cette affaire est purement politique et vise les opposants au régime de Kaïs Saïed, en accusant ce dernier d’avoir instrumentalisé la justice afin de mettre en place son processus.

Notons que 10 personnes prendront part à ce sit-in, et que Nejib Chebbi a affirmé que les familles des détenus pourraient aussi y participer, tout en appelant «les amis de la liberté à s’unir et à soutenir ce mouvement pour que les prisonniers politiques soient libérés».