Neila Zoghlami : «Nous sommes toutes solidaires avec Bochra Belhaj Hmida» 

Un groupe d’activistes de la société civile ont observé aujourd’hui, mardi 28 mars 2023, un sit-in de solidarité avec l’ancienne députée et présidente de la Commission des libertés individuelles et de l’égalité (Colibe) Bochra Belhaj Hmida devant le siège du Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT) à Tunis. (Illustration : Neila Zoghlami).

Neila Zoghlami, la présidente de l’Association tunisienne des femmes démocrates (ATFD), dont Bochra Belhaj Hmida fut l’une des anciennes présidentes, a déclaré que le sit-in d’aujourd’hui a été organisé en solidarité avec la célèbre militante des droits humains que l’on essaie d’impliquer dans l’affaire dite de complot contre la sûreté de l’Etat sur la base de ce qu’elle a qualifié de «dénonciation mensongère».

«Nous sommes persuadées que Bochra Belhaj Hmida ne représente aucune menace mais on cherche, à travers elle, de dissuader toutes les autres de s’opposer au pouvoir, mais nous n’avons pas peur et nous serons toutes des défenseures des libertés et des droits en Tunisie», a ajouté Mme Zoghlami, citée par Mosaïque.

Rappelons que Bochra Belhaj Hmida a quitté la Tunisie le 28 février dernier et n’est pas rentrée depuis, craignant sans doute d’être arrêtée dès son retour à Tunis, dans le cadre de la campagne d’arrestations ayant touché plus d’une vingtaine d’activistes politiques opposés au président Saïed et poursuivis en justice pour complot contre la sûreté de l’Etat. D’autant plus que son nom a été cité à plusieurs reprises lors de l’audition de ces prévenus par le juge d’instruction.

I. B.