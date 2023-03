OMV projette d’investir en Tunisie dans l’énergie verte

La société autrichienne d’activités pétrolières OMV, qui opère en Tunisie depuis plus de 50 ans, est disposée à y développer ses investissements dans le domaine des énergies renouvelables et de l’hydrogène vert.

C’est ce qu’a affirmé Maria Mittermair, la vice-présidente du conseil d’administration de la société autrichienne, lors de sa rencontre, lundi 27 mars 2023, avec la cheffe de gouvernement Najla Bouden, au palais du gouvernement de la Kasbah, en présence de la ministre de l’Industrie, des Mines et de l’Energie Neila Nouira Gongi et de l’ambassadrice d’Autriche Ulla Krauss-Nussbaumer.

Mme Mittermair a souligné les opportunités qu’offre la Tunisie pour le développement des activités dans le secteur des énergies vertes, ainsi que la qualité des ressources humaines tunisiennes dans ce domaine.

La Tunisie occupe une place importante dans l’histoire d’OMV, étant donné que la première exploration et production internationale de la société y a eu lieu en 1971. Depuis, notre pays est devenu une composante importante des activités de la société en Afrique du Nord avec l’acquisition de l’activité internationale de Preussag en 2003 et celles de Pioneer et Medco en 2011.

Les activités d’OMV se concentrent actuellement sur le forage et le développement des infrastructures dans le sud de la Tunisie, qui représente une source essentielle de son développement futur, en particulier dans le gaz naturel.

