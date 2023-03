Rétrospective : Quand un «Tunisien» du Kef décide de christianiser… la «France» !

L’Histoire est vacharde : quand un Tunisien (qui ne s’appelait pas ainsi) évangélisait la France (qui ne s’appelait pas la France). C’est l’histoire de Saint Marcellin, un évêque originaire du Kef, l’ancienne Sicca Veneria, dans l’ouest de l’actuelle Tunisie.

Par Abdellaziz Guesmi *

La préexistence de Saint Marcellin et d’autres est l’un des arguments que la France a utilisé pour ressusciter le Maghreb latin et chrétien et à y restaurer la chrétienté «cassée» par l’émergence de l’islam, en tentant de convertir les musulmans… au christianisme. Peine perdue sauf pour certains supplétifs.

Marcellin d’Embrun est le premier évêque d’Embrun (Hautes Alpes 05) de 363 à 374, année de sa mort. Il était originaire du Kef, dans l’actuelle Tunisie. Il est fêté par l’Église catholique le 20 avril.

Marcellin, Vincent de Digne et Domnin arrivent à Rome avec les évêques du Maghreb (Numidie) qui venaient, en 313, au concile convoqué par le pape Miltiade pour délibérer à propos des donatistes(1).

Après avoir reçu leur mission du pape, les trois missionnaires se dirigent vers Nice. Ils prêchent l’Évangile aux habitants du versant italien des Alpes, depuis les rivages de la mer jusqu’à Verceil, où Eusèbe est choisi comme évêque et où ils se séparent.

Marcellin et ses deux disciples se dirigent ensuite vers les Alpes et ils arrivent à Embrun. Dans les premiers temps du christianisme, les principaux missionnaires des régions qu’ils évangélisaient en devenaient les premiers évêques. Marcellin devient le premier d’Embrun; Domnin et Vincent, les deux premiers de Digne.

Selon l’Histoire et géographie du diocèse de Gap et d’Embrun : «L’évangélisation du nord de l’actuel diocèse aurait été menée par saint Marcellin et ses compagnons, Vincent et Domnin. Ils furent envoyés comme missionnaires depuis le Piémont par saint Eusèbe de Verceil. Saint Marcellin, patron secondaire de [notre] diocèse, fut sacré premier évêque d’Embrun vers 363».

«Le nombre croissant de fidèles nécessite la construction d’une église qu’Eusèbe vient consacrer. Assisté d’Emilien, évêque de Valence, il impose les mains à Marcellin et, malgré ses résistances, l’établit évêque d’Embrun en 354. La ville d’Embrun devient cité et métropole de la province des Alpes maritimes. Marcellin envoie alors Vincent et Domnin évangéliser la région de Digne. Après avoir souffert de nombreuses persécutions de la part des ariens(2), au point de devoir fuir sa ville épiscopale durant un certain temps, il meurt peu avant le Concile de Valence (374). Le christianisme est, à sa mort, établi en profondeur dans la région, comme l’attestent les documents du Concile de Riez en 439». (Sanctoral du diocèse de Gap et d’Embrun, page 28).

Des siècles plus tard – du VIIe au XIIIe – les musulmans reviennent dans les Alpes pour tenter d’islamiser les païens. Ils n’y parviennent pas. Mais là c’est une autre histoire.

Saint Marcellin est aussi le nom d’une commune iséroise réputée pour son fromage du même nom.

Notes:

(1) Donatisme : doctrine chrétienne jugée a posteriori schismatique puis hérétique par l’Église, doctrine qui a pris son essor dans le diocèse d’Afrique du Nord romaine aux IVe et Ve siècles.

(2) Arianisme : doctrine chrétienne due à Arius, théologien alexandrin au début du IVe siècle qui affirme la croyance que Jésus-Christ est le Fils de Dieu qui a été engendré par Dieu le Père à un moment donné, une créature distincte du Père et qui lui est donc subordonnée, mais le Fils est aussi Dieu (c’est-à-dire Dieu le Fils).

Avec Wikipedia.