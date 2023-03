« The lost king » dans les salles de cinéma en Tunisie

Le film britannique « The lost king » sort dans les salles de cinéma à partir de ce mercredi 29 mars. Une comédie dramatique inspirée de fait réels sur les traces du roi Richard III.

Il a été primé Aux British independent Film Awards ainsi qu’à l’International Film Music Critics Award, le film britannique « The lost king » réalisé par Stephen Frears s’inspire de l’histoire véridique de l’historienne et écrivaine britannique Philippa Langley qui a mené des recherches pour retrouver les restes du roi Richard III, perdues depuis plus de 500 ans.

Le film qui met à l’affiche Sally Hawkins sort ce mercredi en France, mais également en Tunisie.

F.B