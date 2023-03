Tunisie : Le FSN poursuit son sit-in pour réclamer la libération des «prisonniers politiques»

Les membres du Front du salut national (FSN) poursuivent pour le 3e jour le sit-in ouvert, observé afin de réclamer la libération des «prisonniers politiques».

Le Front initié et dirigé par Ahmed Nejib Chebbi et soutenu par des partis de l’opposition à l’instar du parti islamiste Enanhdha, a décidé de mettre en place ce mouvement de protestation car il estime que les «détenus dans l’affaire dite de complot contre la sûreté de l’Etat sont victimes du régime dictatorial du président Kaïs Saïed et que leur mise en détention n’est qu’un harcèlement contre l’opposition».

Le FSN appelle également, via ce sit-in observé à son siège, à ce qu’un porte-parole du Tribunal présente à l’opinion publique les preuves matérielles ayant conduit à la poursuite des accusés dans cette affaire.

Rappelons que Nejib Chebbi, dont le frère Issam Chebbi est également en détention dans cette affaire, a affirmé dans une récente déclaration que les concernés sont des «personnalités connues pour leur intégrité, leur bravoure, leur courage et leur indépendance… emprisonnés pour leurs idées, opinions et activités politiques».

Notons que des dirigeants des partis soutenant le FSN se sont rendus hier au siège de celui-ci, afin d’exprimer leur solidarité à ceux qui observent le sit-in et réaffirmer leur soutien inconditionnel aux détenus dans ladite affaire.

