La 7e édition de la manifestation «Djerba terre de paix et de tolérance» se tiendra les 17 et 18 juin 2023, sur l’île de Djerba, à l’initiative de l’ONG socioculturelle Hibiscus Djerba.

Cette rencontre de l’art et du tourisme a pour but d’ériger la Tunisie et, notamment, Djerba en «Terre de Paix et de Tolérance», d’autant plus que les trois religions monothéistes coexistent encore sur l’île dans une entente qui a traversé les années, les manichéismes et les conflits qui secouent le monde, a déclaré le président d’Hibiscus Djerba, Chedly Ben Messaoud.

Le programme de cet événement, en accès libre, prévoit l’organisation de spectacles variés, d’animations, de rencontres, d’ateliers et de collaborations artistiques entre musiciens, danseurs, cavaliers, photographes et artisans de Djerba et de diverses régions de Tunisie.

L’événement vise à réunir les amis djerbiens, les Tunisiens, les touristes, les résidents étrangers et tous les amoureux de la paix et de la tolérance autour d’un événement estival de deux jours pour promouvoir le patrimoine culturel de la nourriture, de l’habillement et de la musique.

«Cette initiative vise également à promouvoir la destination touristique de Djerba et l’image de marque de la Tunisie, notamment avec le démarrage de la saison touristique estivale», a précisé le responsable.

Une chaîne humaine pour la paix rassemblant chrétiens, juifs et musulmans, tunisiens et touristes, s’étendra sur 15 kilomètres de la corniche de Houmet Souk au port de plaisance est également prévue lors de cette édition.

Ben Messaoud a rappelé que l’événement avait enregistré, lors des précédentes éditions (2013, 2014, 2015, 2017 et 2018), un grand succès populaire dépassant même les prévisions les plus optimistes, précisant que le nombre de spectateurs avait atteint environ 25 000 personnes en 2018.

Le ministre du Tourisme et de l’Artisanat Mohamed Moez Belhassine a reçu, lundi, une délégation de Hibiscus Djerba et le comité d’organisation de la manifestation Djerba terre de paix et de tolérance.

Les représentants de l’ONG ont présenté à cette occasion, les derniers préparatifs de cet événement et ses spécificités dans la relance de l’activité touristique et culturelle dans la région de Djerba et son implication dans l’ancrage du principe de paix et de tolérance.

Le ministre a affirmé que le département du tourisme a toujours soutenu cet événement culturel, touristique et humanitaire et qu’il continuera à le faire afin de garantir le succès de cet événement tant au niveau national qu’international.

D’après Tap.