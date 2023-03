Le jean tunisien commence à percer sur le marché américain

La Tunisie a exporté 60 000 pièces de jeans d’une valeur de 1,3 million de dollars vers le marché américain au cours des deux premiers mois de 2023, soit une hausse de 35% en nombre et de 9% en valeur par rapport à la même période en 2022, a indiqué le Centre technique du textile (Cettex).

Le prix moyen du pantalon en jeans tunisien a atteint 21,54$ au cours des deux premiers mois de 2023, contre 26,66$ à la même période de 2021, en baisse de 19,23%, selon la lettre économique du Cettex + «Le jean tunisien reprend des couleurs sur le marché américain en 2022 et début 2023», publié lundi 27 mars 2023.

Le marché américain du jean, qui compte 330 millions de consommateurs, est le deuxième marché d’importation de jeans au monde. Ses importations, au cours des deux premiers mois de 2023, ont atteint 27 millions de pièces.

Malgré l’absence d’accord commercial avec les Etats-Unis, la Tunisie devance dans ce secteur les autres pays qui ont signé des accords de libre-échange avec ce pays, a indiqué le bulletin du Cettex.

En effet, la Tunisie a exporté, en 2022, 760 000 pièces vers les USA, d’une valeur de 17,48 millions de dollars, enregistrant une croissance notable de 107,8% en nombre et 87,2% en valeur, par rapport à 2021.

Le prix moyen des pantalons jeans tunisiens a baissé de 9,8%, à 22,98$ en 2022, contre 25,5$ en 2021.

Faire de la Tunisie un site leader du jean écologique

Pour le Cettex, le marché américain du jean représente une opportunité certaine pour le secteur textile-habillement tunisien, dont l’accès est actuellement entravé par des droits de douane de 17%.

En 2022, le Bangladesh, le Mexique, le Pakistan, le Vietnam, la Chine, l’Égypte et le Cambodge représentaient 82% du marché américain. Cependant, la Tunisie avait une part de marché de 0,42% et le Maroc de 0,07%.

Afin d’accéder à ce marché et d’y être bien positionné, le Cettex a recommandé de privilégier la production de jeans à haute valeur ajoutée et d’inciter les entreprises de jeans à fabriquer des produits écologiques à haute valeur ajoutée (zéro consommation d’eau et zéro pollution).

Le centre a également souligné la nécessité d’adopter une démarche de communication et de promotion en partenariat avec les leaders mondiaux des technologies vertes afin de faire de la Tunisie un site reconnu et leader du jean écologique à l’échelle mondiale.