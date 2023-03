Le vibrant hommage des enfants de Jacob Lellouche à leur père

Le chef cuisinier Jacob Lellouche, figure de la cuisine tunisienne juive, a tiré hier sa révérence. Ses enfants Joachim et Ava ont publié ce texte pour lui rendre hommage.

« Chères et Chers Amis …

Je n’ai sûrement pas hérité de la plume de mon père, mais je vais faire en sorte de dire quelques mots sur lui …

Comme vous l’avez si bien témoigné partout, mon père était un amoureux de la vie, un bon vivant, un amoureux de la cuisine, du kiff, un épicurien comme on en fait plus … en bref … UN GOULETTOIS.

Il n’a cessé tout au long de sa vie de vouloir rendre hommage et transmettre son héritage et ses racines aux générations futures pour que cette richesse, ce patrimoine culturel et surtout culinaire, ne meurt jamais….les livres qu’il a écrits et la création de son association en sont la preuve.

Je suis particulièrement ému et touché de tout ces témoignages d’amour et de gentillesse de part et d’autre, les attentions de chacun d´entre vous, qui me font prendre conscience et comprendre que mon père a eu, à un moment donné ou a un autre un impact dans votre vie, il y a sûrement du mettre sa « pincée de sel » et qu’une partie de lui vit en chacun d’entre vous

Aujourd’hui je perds mon père … mais je gagne des frères, des sœurs, des oncles, des tantes…qui me raconteront leurs histoires à propos de mon père.

Nous sommes tous unis grâce a cette personne commune et je sais que vous ferez en sorte (comme moi) de faire vivre sa mémoire dans la joie, la rigolade, le kiff et de continuer à transmettre comme l‘héritage dont il était si fier!!

Merci à tous de vous être déplacé pour lui rendre ce dernier hommage et merci pour tous vos témoignages et messages à ma sœur et moi. Cela compte énormément pour nous. Nous gardons a jamais un lien avec la Tunisie qu’il aime tant. »