Signature d’un partenariat entre la CTFCI et la CDC pour tirer parti des synergies communes

Le directeur général de la Caisse de consignation et de dépôt (CDC), Néjia Gharbi et le président de la Chambre tuniso-française de commerce et d’industrie (CTFCI), Khelil Chaïbi, ont signé mardi 28 mars 2023 un protocole d’accord et de partenariat au siège de la Chambre.

Dans le cadre de cet accord, les deux parties prévoient d’identifier des actions concrètes de coopération et de construire des relations susceptibles de tirer parti des synergies communes.

Ce protocole couvre trois volets. Il doit permettre la reconnaissance des domaines et secteurs d’intérêt commun ou stratégiques, tels que le soutien à l’innovation et à l’entrepreneuriat, en particulier l’entrepreneuriat féminin, la contribution aux programmes et politiques liés aux infrastructures économiques et sociales, à la transition écologique et énergétique, et la participation active à la mise en œuvre des programmes de développement territorial, notamment l’urbanisme.

Il devrait ensuite favoriser le rapprochement et la mobilisation des instruments financiers. Et contribuer à favoriser la consolidation d’un partenariat technique.

La CTFCI est une organisation dont l’objectif principal est de promouvoir le partenariat et la coopération économique entre la Tunisie et la France en créant des liens entre les milieux d’affaires des deux pays et en dynamisant les opportunités d’investissement et les échanges.

En tant qu’acteur de premier plan dans la promotion de l’investissement dans tous les secteurs économiques stratégiques en partenariat avec le secteur privé, la CDC rejoindra donc la CCITF pour accompagner le développement de ses partenariats et de ses ressources.

Communiqué.