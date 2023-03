Théâtre tunisien : « Homodeus » d’Issam Ayari et Taoufik Jebali rencontre le public parisien

Le monodrame tunisien « Homodeus » écrit et interprété par Issam Ayari sera présenté le 31 mars et le 1er avril à la Maison de Tunisie à Paris.

On l’avait connu notamment avec « Sapiens » qui avait eu un grand succès auprès du public, le comédien et metteur en scène Issam Ayari revient avec un nouveau monodrame intitulé « Homodeus » qu’il a écrit et qu’il interprète, sous la direction artistique de Taoufik Jebali.

Présenté comme une comédie sur l’avenir de l’homme, le monodrame s’inspire d’un livre de Yuval Noah Harari et vient compléter le récit de Sapiens. Le public tunisien à Paris aura l’occasion de découvrir « Homodeus » les 31 mars et 1er avril au Pavillon Habib Bourguiba de la Maison de Tunisie à Paris.

F.B