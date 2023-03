Mezri Haddad publie un essai sur les enjeux de la crise ukrainienne   

L’universitaire et écrivain Mezri Haddad sera en Tunisie du 2 au 8 avril 2023 pour la présentation de son nouvel essai de géopolitique ‘‘Du conflit de civilisation à la guerre de substitution : causes, enjeux et conséquences de la crise ukrainienne’’ publié à Tunis par AC Editions.

On annonce un débat autour du livre le vendredi 7 avril à 21h00 à la librairie Al Kitab de Mutuelleville, en présence de l’auteur.

Le livre est préfacé par Hubert Védrine, l’ancien ministre des Affaires étrangères de François Mitterrand.

Né le 2 juillet 1961 au Kram, Mezri Haddad est un journaliste, écrivain, philosophe et diplomate tunisien (ambassadeur de la Tunisie auprès de l’Unesco). Il est l’auteur de plusieurs essais portant principalement sur la politique et la religion (islam et christianisme).

I. B.