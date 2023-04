Théâtre El Hamra : Musique et théâtre pour les soirées du ramadan

Le Théâtre El Hamra au centre-ville de Tunis accueille dès le jeudi 6 avril une programmation ramadanesque autour du théâtre et de la musique.

Comme la plupart des espaces culturels, le Théâtre El Hamra, qui fête cette année son 100e anniversaire, organise une série de spectacles qui animeront les soirées de ce mois de Ramadan. La programmation inclut deux pièces de théâtre et deux concerts de musique.

Le programme démarre avec « Chawk » du metteur en scène et ancien directeur des Journées théâtrales de Carthage (JTC) Hatem Derbel (6, 7 et 8 avril). Au programme également la pièce « Le quatrième pouvoir » d’Abdelkader Ben Saïd et Khaled Houissa (14 avril), un spectacle musical de la chorale grecque (11 avril) et le spectacle musical « Mina nawa » de Mohamed Ali Chebil et Jihed Khemiri (12 avril).

