L’African Trade Insurance (ATI) prête à accueillir la Tunisie

L’African Trade Insurance (ATI) est prête à accueillir la Tunisie parmi ses Etats membres pour lui permettre de bénéficier des services et mécanismes financiers et techniques qu’elle offre et de dynamiser le commerce et les investissements publics et privés.

Lors de sa rencontre tenue, lundi 3 avril 2023 à Tunis, avec le ministre de l’Economie et de la Planification, Samir Saied, le directeur exécutif de cette institution, Manuel Moïse, a souligné que sa visite à Tunis s’inscrit dans le cadre de la promotion de l’agence et de son rôle dans le développement des échanges entre les pays membres africains et assurer les opérations d’importation et d’exportation.

Elle s’inscrit également dans le cadre de la mobilisation des investissements extérieurs vers ses pays membres et au-delà de la mise en œuvre des programmes et projets de développement.

Pour sa part, le ministre Saied a fait part de la disposition de la Tunisie à étudier et à interagir positivement avec les propositions relatives à son adhésion, en collaboration avec les différentes parties concernées, indique un communiqué du ministère de l’Economie.

Il a souligné l’attention que l’agence porte à l’adhésion de la Tunisie afin qu’elle puisse renforcer les investissements (publics, privés, locaux et étrangers), encourager le partenariat public privé et assurer des opérations commerciales avec les pays africains ou autres, notamment au niveau de l’importation des produits pétroliers.

Au cours de la rencontre, les deux parties ont discuté des différents services fournis par l’Agence africaine d’assurance du commerce et des mécanismes retenus et adaptés aux besoins et priorités de l’économie tunisienne.

L’African Trade Insurance est une institution spécialisée dans l’accompagnement des gouvernements et du secteur privé ainsi que dans l’assurance des risques pour les opérations commerciales entre ses pays membres ou avec d’autres pays, en plus de soutenir les investissements (publics, privés, locaux et étrangers) et d’encourager les projets de partenariat entre les secteurs public et privé.

L’institution, fondée en 2001 et dont le siège est à Nairobi, compte 21 pays africains membres permanents et plusieurs membres extérieurs au continent africain ainsi que certaines institutions financières internationales et structures et organismes interrégionaux africains comme contributeurs.

D’après Tap.