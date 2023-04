Affaire Regueb : Report de l’examen du dossier de Seifeddine Makhlouf

L’examen du dossier de l’ancien député et dirigeant de la coalition islamiste Al-Karama Seifeddine Makhlouf, a été reporté par la Chambre correctionnelle du Tribunal de première instance de Tunis.

Cette affaire qui remonte à 2019, concerne la plainte déposée par le procureur de la République du Tribunal de première instance de Sidi Bouzid en charge de l’affaire Regueb contre Makhlouf a été reportée au 14 avril 2023, indique Mosaïque FM, ce samedi 8 avril.

Rappelons que la plainte avait été déposée par le procureur après que Makhlouf, avocat de son état, ait publié une vidéo sur les réseaux sociaux, dans laquelle il a critiqué la décision du procureur suite à la fermeture de l’école coranique de Regueb pour suspicion de liens avec le terrorisme, tout en proférant des menaces contre le concerné.

«Si tu es un homme, viens ici à Tunis. On va vous ignorer, vous et vos ministres, et les enfants on va les reprendre et on en reparlera à notre manière», avait notamment lancé Makhlouf, dans la vidéo où il s’adressait au procureur.

Seifeddine Makkhlouf avait été condamné par contumace, le 13 décembre 2019, à 20 mois de prison ferme dans cette affaire

Rappelons aussi qu’outre les suspicions de liens avec le terrorisme, le Centre coranique de Regueb avait été fermé pour maltraitance et abus sexuels sur enfants…

Y. N.