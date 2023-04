Tunisie : la Steg affirme payer toutes ses importations de gaz algériens

La Société tunisienne de l’électricité et du gaz (Steg) tient toujours ses engagements dans le cadre des accords d’échange d’énergie avec ses partenaires algériens, a déclaré Mounir Ghabri, le directeur de la coopération et de la communication à la Steg.

Mounir Ghabri, qui parlait à l’agence Tap, samedi 8 avril 2023, a assuré qu’il n’y a «rien de nouveau» dans les relations de partenariat avec les entreprises algériennes Sonatrach et Sonelgaz.

Cette précision intervient suite à des informations relayées par certains sites électroniques, selon lesquels, la Steg «aurait informé le gouvernement que les autorités algériennes ont officiellement exigé le remboursement de la facture de gaz de la Tunisie auprès de la Sonatrach» et que la société aurait «demandé au gouvernement d’intervenir pour trouver des solutions rapides pour payer sa facture de la société algérienne Sonatrach».

Le responsable a précisé que «toutes les factures de la Steg auprès de la Sonatrach sont payées dans les délais, conformément aux accords entre les deux parties», soulignant que les relations avec les entreprises algériennes sont très solides et remontent à plusieurs années et que les partenaires algériens sont indispensables pour la Tunisie.

En ce qui concerne l’électricité, la Steg est toujours déterminée à respecter ses engagements avec la société algérienne Sonelgaz, société à laquelle elle vient de payer, le 7 avril 2023, une première facture d’un montant de 15 millions d’euros (l’équivalent de 50 millions de dinars) et tient à rembourser le reste des factures dans le cadre d’accords entre les deux parties, explique la société tunisienne qui, à l’instar de la majorité des entreprises publiques tunisiennes, fait face à de grave problèmes financiers et sont maintenues sous perfusion grâce à des apports financiers de l’Etat et des banques de la place.

Dans le domaine de l’énergie, l’Algérie demeure un partenaire stratégique de la Tunisie. Les importations tunisiennes de gaz naturel auprès de l’Algérie représentent actuellement plus de 50% des besoins du pays en gaz naturel.

I. B. (avec Tap).