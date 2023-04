Agression d’une femme à Sfax : Plainte déposée et prise en charge de la victime et de sa fille mineure

Le ministère de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des seniors a publié un communiqué, ce mardi 11 avril 2023, suite à la vidéo diffusée sur les réseaux sociaux montrant une femme se faire violenter par des individus, sous les yeux de sa fille mineure qui a filmé l’agression…

Cela s’est passé il y a quelques jours à Sfax et la femme a été agressée verbalement et physiquement a eu le droit à ce traitement infâme parce qu’elle avait garé sa voiture devant un commerce, bloquant le véhicule de l’un des propriétaires !

La vidéo a fait le tour de la toile et le ministère de la Femme est entré en ligne, et a publié un communiqué, tout en dénonçant fermement toute forme de violence à l’égard des femmes, notamment celles exercées dans l’espace public, et ce, suite à une vidéo relayée sur les réseaux sociaux démontrant l’agression physique et verbale à l’encontre d’une citoyenne tunisienne. :

Suite aux récentes séquences vidéo circulant sur les réseaux sociaux concernant le soupçon d’un citoyen et de ses accompagnants d’avoir agressé physiquement une citoyenne sur la voie publique, le Ministère de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des Personnes âgées annonce que ses services régionaux à Sfax se sont engagées à suivre ce dossier en coordination avec toutes les autorités concernées.

Dans ce contexte, le Ministère tient à exprimer son rejet absolu de toutes les formes de violence à l’égard des femmes, y compris la violence dans l’espace public, en effet il s’agit d’un crime puni par la loi conformément aux dispositions de la

Loi organique n° 2017-58 du 11 août 2017, relative à l’élimination de la violence à l’égard des femmes.

Le ministère indique également que la victime a déposé une plainte auprès de la brigade spéciale dans les enquêtes sur les crimes de violence à l’égard des femmes et les enfants, qui est territorialement spécialisée , et qui a pris en charge la situation et a permis à la victime de recevoir divers harnais médicaux nécessaires pour elle et sa fille mineure qui l’accompagnait au moment de l’incident.

Le ministère a confirmé également que le délégué à la protection de l’enfance s’est chargé de communiquer avec la victime et de convenir de commencer la prise en charge psychologique de la fille mineure, à partir d’aujourd’hui, mardi.

Dans ce même cadre, le ministère public a autorisé la convocation de toutes les parties de cette affaire en cas de présentation demain mercredi, pour prendre les mesures nécessaires.